Las luces y sombras tras la expo Amy Winehouse que realizará el Museo de los Grammy

La exposición que se realizará en el espacio ubicado en Los Angeles, Estados Unidos, sabe agridulce para los fanáticos y familia de la artista, quien murió en julio de 2011.

El Museo de los Grammy anunció que en enero del 2020 abrirá una retrospectiva sobre la carrera de la artista británica Amy Winehouse, que incluirá algunos de sus atuendos más famosos, cartas manuscritas y videos inéditos, entre otros objetos.

Michael Sticka, presidente del museo ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, indicó que "sin duda, Amy Winehouse es una de las compositoras, cantantes e intérpretes más talentosas del principio del siglo XXI".

Además, sostuvo que "su música y la influencia es multigeneracional y multigénero, y es un honor para el Grammy Museum presentar su primera exhibición en Estados Unidos".

Cabe señalar que el homenaje sabe agridulce para los fanáticos y familia de la artista, quien murió el 23 de julio de 2011, a los 27 años, en su casa en Londres, a consecuencia de un envenenamiento accidental con alcohol.

Y es que la cantautora de «Rehab» y «Back to black», entre otros temas, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de los Grammy en 2008, que se entregó en Los Ángeles, Estados Unidos, porque el departamento de Estado le negó la visa de trabajo. De hecho, Winehouse aceptó los cinco premios que ganó a través de una transmisión vía satélite.

Con el título «Beyond black — The style of Amy Winehouse», la muestra explora la carrera de la artista, sus mayores influencias, sus atuendos más relevantes y cómo, a pesar de no haber llegado a su tercera década de vida y con sólo dos discos, "dejó una marca indeleble en la música, la moda y la cultura pop".

PURANOTICIA