Las fuertes revelaciones de Kel sobre 'Nano' Calderón: "Mi hermano tiene problemas de violencia"

La joven abogada reveló detalles de la personalidad de su hermano ante la Fiscalía Oriente.

Si bien en primera instancia hizo noticia la declaración de Kel Calderón respecto a los episodios de extorsión que vivía su padre, con el objeto que retirara la demanda por parricidio frustrado que pesaba en contra de Hernán 'Nano' Calderón Argandoña, con el pasar de las horas han salido a la luz más detalles de dicha declaración.

Consta en el texto de cuatro páginas que la influencer le manifestó a la fiscal Lorena Parra su preocupación por su vida y la de sus padres, al tiempo que relató una serie de episodios de violencia que su hermano tuvo con ex parejas y con la actual, Rebeca Naranjo, validando así el temor por las conductas erráticas de su hermano.



"En un momento comencé a notar la violencia que él ejercía contras sus parejas, las trataba mal, les decía garabatos. Como yo soy súper feminista, tenía la intención de corregir a mi hermano, pero nos transamos en discusiones terribles, por lo que elegí alejarme de él... Lamentablemente mis padres pensaron que podía cambiar", dijo.

Respecto a Rebeca Naranjo expresó: "Él ha tenido un montón de episodios violentos. Actualmente tiene una relación violenta con su polola Rebeca, de hace dos años, con diversos episodios con violencia, con testigos. Se fue de vacaciones al extranjero donde golpeó a su pareja y le quitó el pasaporte. Llegó la seguridad del hotel, llamaron a la policía. Mi padre intentó ayudarlo para que no se fuera preso en el extranjero".

En la misiva también se detalla otro episodio vivido en la casa de su padre: "Hernán, en un episodio, la deja encerrada por 24 horas sin comida, en la habitación. Rebeca se lo comenta a la asesora del hogar. La pobre cabra tenía la opción de tirarse del balcón o esperar a que él la saque. Y así múltiples episodios de violencia dentro del hogar. La asesora del hogar es testigo de ésta violencia...".



"Yo no lo declaro esto en un afán de hundir a mi hermano, sino que de verdad creo que es la forma de proteger a mi padre, ya que mi hermano tiene problemas con la violencia y creo que sí puede agredirlo nuevamente y no solo a él sino que también a mí, sobre todo porque mi hermano puede pensar que yo he estado defendiendo mucho a mi papá y me da temor lo que pueda pasar... Él ha estado involucrado en muchos episodios de violencia y necesita ayuda. Y la única forma de ayudarlo es diciendo la verdad", sostuvo Kel.

