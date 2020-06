Las duras acusaciones de Héctor Morales que remecen al mundo del espectáculo

El actor se refirió a la sorpresiva salida de Mónica González de «Mesa Central» y por esto recordó su polémica salida de Radio Play FM.

Polémica provocó la ausencia de la periodista Mónica González en el capítulo de este domingo del programa de debate político «Mesa Central» de Canal 13, por lo cual los seguidores del espacio acusaron censura.

Y bajo ese contexto, el actor Héctor Morales recordó su propio despido de una radio perteneciente al empresario Andrónico Luksic, dueño del ex canal católico.

El interprete en su cuenta de Twitter compartió una entrevista en la que explica su desvinculación de la emisora Radio Play FM, "luego que desde prensa del canal, como en plena dictadura, 'soplones' pidieran mi salida".

El artista sostuvo que tres semanas después de que iniciara el estallido social en Chile, en donde participó activamente, le notificaron su despido.

"Nunca recibí una versión oficial, y a mí me quedó una duda gigante. Por esas cosas de la vida se comunicó conmigo alguien del sindicato de Canal 13 y me dijo que mi despido había tenido que ver con el video que dirigió Hernán Caffiero sobre la irresponsabilidad de los medios de comunicación de no informar como debían y sesgadamente, del que yo además participé", aseguró.

Luego agregó que, "icluso supe que en una reunión en la que estaba Max Luksic (director ejecutivo de Canal 13), alguien que trabaja en Prensa le dijo que era impresentable que un locutor de su radio le echara mierda a los medios. El soplo fue tan asqueroso que alguien muy cercano a Max Luksic le mostró el video y dos días después estaba fuera de Play".

Pero luego en la misma red social, a través de un "hilo", Morales indicó -sin dar el nombre- que fue la pareja de aquel entonces del ejecutivo quien le mostró el registro para "publicarlo" y al otro día estaba fuera, aseguró.

Cabe señalar que la pareja de Maximiliano Luksic en aquel momento era la actriz Loreto Aravena, quien mantuvo una relación de más de dos años.

