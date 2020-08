La Tigresa del Oriente vive duro momento por el Covid-19: Está contagiada y su hermano murió por el virus

Pese al duro momento, la cantante señala que es una mujer fuerte capaz de vencer a la enfermedad.

La cantante Judith Bustos, conocida popularmente como «La Tigresa del Oriente» confirmó que padece Covid-19, enfermedad que la tendría con un delicado estado de salud.

Durante una conversación sostenida con el diario La República, habló sobre todo el sufrimiento que le ha traído el virus, entre ellos la pérdida de su voz y la muerte de su hermano.

Sobre esto último dijo que "mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente, falleció hace poco más de un mes por la Covid-19, con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida".

La cantante afirmó que debido a las complicaciones generadas por la pandemia no pudo despedirse de su hermano.

Finalmente, la artista fue clara en señalar que pese a su contagio y edad, ella se considera una mujer fuerte, capaz de vencer al virus.

"No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso (...) Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida".

