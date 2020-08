La sinceridad de Renata Ruiz sobre su primer mes como madre: "Aún no se nada"

El pasado lunes 8 de julio, la ex Miss Chile se convirtió en madre de Maya, proceso que admite no ha sido fácil.

"Aún no sé nada, me siento tan ignorante, y por eso no quiero recomendar todavía como si fuera la madre experta. Estamos recién aprendiendo. Y confieso que he perdido la calma dos veces después de un par de noches en vela", comentó días atrás en su cuenta de Instagram.

Y a más de un mes de dar a luz, la ex Miss Chile conversó con LUN, donde se sinceró sobre su maternidad asegurando que ha sido un proceso difícil.

"Nada de lo que te dicen te hace imaginar lo rudo que es tener un hijo", dijo la comunicadora, para luego relatar la ocasión en que su hija lloraba sin parar.

"Maya lloraba sin parar en las noches. Podía pasar desde las tres de la mañana a las seis llorando seguido. No tengo idea qué fue lo que pasó. Pensé en cólicos, alergia alimentaria, pero nada... es ahí cuando tu hija está llorando y no puedes ayudarla que dices: ¿en qué me metí? Uno se siente mal por pensar eso", expresó.

"Cuando no logro controlar su llanto pierdo los estribos. Me siento mala madre porque ahí no me cae tan bien mi hija, de hecho, me cae pésimo y a uno no le puede caer mal un hijo. Pero sí, están esos momentos en que pasa y tengo sentimientos de rabia y desolación por eso, porque no estoy cumpliendo con las expectativas", agregó.

Sobre los consejos de maternidad que le han dado, Renata admite que estos no le han servido en su proceso. "Eso que te dicen sigue tu instinto, ¿qué es eso? El instinto no funciona en la reacción inmediata, menos cuando llevamos un mes conociéndonos con mi hija. Supongo que uno va leyéndola mejor con los meses, pero la mayor parte del tiempo no sé lo que le pasa".

"Ahora por ejemplo, para el llanto, busqué una solución: hice un taller de masajes y aprendí recién a botarle los chanchitos, porque más encima tiene una técnica y me ha ido mejor. Ahora llora una hora y media. Ha mejorado harto y ruego no volver a sentir que mi hija me cae mal. La amo y estoy feliz de tenerla en mi vida", cerró.

