La sinceridad de Millaray Viera sobre su vida amorosa: "Tal vez no soy un buen partido"

La animadora de «Yo Soy» de Chilevisión contestó varias preguntas de sus seguidores en Instagram.

Millaray Viera es una activa usuaria de Instagram, red social en la que respondió varias preguntas de sus seguidores, incluso sobre su vida personal y romántica.

La conductora de Chilevisión fue consultada sobre si se volvería a enamorar y como le gustaría que fuese esa persona, a lo que ella contestó: "alguna vez en lo que me queda de vida, espero que sí", agregando que espera que esa persona sea "sereno, sensible y monógamo".

Luego, otro seguidor le preguntó si desde que se separó de su expareja, el diputado Marcelo Díaz, ha tenido muchos pretendientes o si se asustaban, a lo que Millaray contestó: "¿Así como que me inviten a salir? No y no sé por qué será. Tal vez no soy un buen partido nomás", respondió con brutal honestidad.

Lo de asustar a hombres le provocó risas a la animadora de «Yo Soy», por lo que bromeando dijo, "ni que fuera Pampita".

Posteriormente, subió otras historias de Instagram, asegurando entre risas que "victimizarmee está dando frutos" ya que un fanático la invitó a salir y otro le preguntó si quería reunirse por la aplicación Zoom.

"Esto se está saliendo de control. Mirá de quién te burlaste Pampita", cerró con emojis de caras sonrientes Millaray.

