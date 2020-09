“La Roca” y su familia víctimas de Covid-19

El actor norteamericano habló del complicado momento que enfrentó con sus seres queridos a raíz del Coronavirus.

El actor californiano Dwayne "La Roca" Johnson manifestó en un video, en su cuenta de Instagram, que él y su familia dieron positivo para Coronavirus hace algunas semanas.

En las imágenes, el artista aseguró que su prioridad número uno en la vida es proteger a sus seres queridos. "Quisiera sólo ser yo el que diera positivo, pero no es así. Es mi familia completa", declaró el actor, calificando la pandemia como uno de los retos más duros que ha afrontado.

"Puedo decirles que esto ha sido una de las cosas más complicadas que hemos soportado como familia... Me golpearon y me patearon un poco en el pasado con algunos desafíos, pero dar positivo para Coronavirus es muy diferente a superar lesiones desagradables o ser desalojado o incluso estar en quiebra, lo cual me ha pasado más de unas pocas veces", dijo.

En el mismo video, el ex luchador aprovecha de dar algunos consejos para mantenerse saludable y con el sistema inmunológico sólido para enfrentar esta pandemia.

Finalmente, cuenta que él y los suyos ya están en proceso de recuperación. "Estoy feliz de decirles que nosotros como familia estamos bien. Estamos en el otro extremo. Estamos en el otro lado. Ya no somos contagiosos. Y, gracias a Dios, estamos saludables", aseguró.

