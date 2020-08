La nueva "voltereta" de Miguel Bosé sobre el Covid-19: "El bicho existe y ha matado"

Luego de que el reconocido cantante hispano declarara semanas atrás que la pandemia era "un invento de los Gobiernos", en las últimas horas publicó un video donde reconoce lo mortal de la enfermedad.

Nuevamente Miguel Bosé está en el ojo de la polémica y todo relacionado con la pandemia del Covid-19.

Semanas atrás, el reconocido cantante español declaró que el coronavirus era un invento de los Gobiernos y también del dueño de Microsoft Bill Gates.

Y en los últimos días se mostró abiertamente contrario a las medidas de confinamiento y a las de prevención contra la pandemia en España, de hecho, hace solo unos días llamó a participar de una manifestación en contra del uso de mascarillas, por lo que se llenó de críticas.

"Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo) Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica. Utilicemos la mascarilla como pancarta", expresó el cantante días atrás.

Pero este miércoles, el canal Antena 3 dio a conocer un video donde el cantante sale de una tienda con varias flores usando mascarilla mientras se sube a su auto.

Y ahora, el músico de 64 años publicó un video en su cuenta de Instagram, donde protagoniza una nueva "voltereta", aunque no se sabe si está hablando en serio o está siendo irónico.

"Me han castigado, he sido un niño malo. Entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente", dijo el hispano.

"En marzo-abril de este año mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias... También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado". agregó, para luego recalcar que luego de algunos meses los contagios van bajando.

Sin embargo, Bosé invitó a sus seguidores y personas en general a hacer "el esfuerzo de buscar más allá, que no os paréis solo en una voz. Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede", expuso.

MIRA ACÁ EL VIDEO:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 20 de Ago de 2020 a las 8:50 PDT

