La gran noticia con la que Catalina Castelblanco y su madre sorprendieron a todos

La actriz sorprendió al anunciar la coincidencia que tanto ella como su madre están esperando a un bebé.

La actriz Catalina Castelblanco sorprendió al dar a conocer una importante noticia en el marco de la celebración del Día de la Madre.

La artista de 22 años anunció a través de redes sociales que será madre por primera vez, pero no solamente ella está embarazada en su familia, ya que también reveló que su madre está esperando a su primera hermana.

"Madre, gracias por tu sabiduría y que después de 22 años siendo hija única me regalarás una hermanita. Te amo infinitamente", dijo la ex «Aquí Mando Yo».

En la misma publicación en Instagram, Catalina agregó, "y bueno, también esta vez me deseo un feliz día a mí... que aunque aún no nazcas cachorra mía, ya te siento dentro y te prometo que daré lo mejor de mí para hacerte feliz, igual como tú me haces a mí y a tu papá. Te amamos desde ya".

Finalmente, bromeo con la coincidencia de estar embarazada al mismo tiempo que su madre, "gracias a todos por tanto amor y feliz día a todas las madres. Pd: imagínense lo loco de que ambas estemos embarazadas", cerró.

Cabe señalar que la publicación de la ex integrante de «Floribella» superó los 34 mil 'Me Gusta' los que fueron acompañados con mensajes positivos y felicitaciones.

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN: