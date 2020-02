La férrea defensa de esposa al Huaso Filomeno: "Es la persona más buena del mundo"

Ivonne se comunicó por teléfono con el programa «Bienvenidos» donde respaldó a Roger Jara tras funa en show en Chiloé.

Este lunes, Roger Jara, conocido popularmente como 'Huaso Filomeno', estuvo invitado al matinal «Bienvenidos» de Canal 13, donde se refirió a la funa que fue víctima en Chillán durante este fin de semana, donde tuvo que retirarse del escenario luego de recibir piedrazos.

En el espacio, aprovechó de pedir disculpas. "A quien se sintió ofendido le pido las disculpas (...) Voy a cambiar los chistes que molestaron. Pero yo sigo fiel a mi estilo, el huaso no puede cambiar", dijo.

Luego se refirió a uno de sus chistes mas controversiales en su presentación en el Festival del Huaso de Olmué, en la que se refirió a las mujeres y sus cuerpos en el contexto de las protestas feministas.

"Cometí el error del chiste de Olmué y no se va a contar más. Se quemó esa rutina y hoy estamos reinventándonos para que la gente disfruto con los tiempos de hoy", reconoció.

Pero fue una llamada de la esposa del comediante que sorprendió al panel del espacio, ya que Ivonne respaldó a su marido provocando su emoción.

"Yo soy Ivonne, la señora de Roger, la señora de la persona que está detrás del huaso. Es la persona más buena del mundo, buen marido, buen compañero, buen padre, buena persona", comenzó diciendo.

"Es una persona bondadosa, trabajador, humilde. Ese Roger, Roger Jara, con la persona que yo estoy casada. Perdón, pero Roger es la persona más buena de este mundo. El huaso es un personaje", complementó la mujer.

Ivonne aseguró que el Huaso Filomeno está de acuerdo con las demandas de la gente y que su personaje no tiene que ver con la política. "Nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie. Nosotros trabajamos por nuestra familia. El Roger, el huaso, no tiene nada que ver con política. Nosotros estamos de acuerdo con las demandas de la gente", dijo también emocionada.

La mujer también aclaró que Jara no es ni "facho" ni "misógino". "Duele cuando la gente dice 'ah, el huaso facho'. Mi marido y el Roger no tienen nada que ver con política, cuando le dicen misógino eso no puede ser, él ama a sus mujeres", sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a que las personas separen al personaje con el personaje. "Le han escrito que es un degenerado. ¿Cómo decir eso? El huaso es uno, mientras está en el escenario, pero el que se baja es Roger. Roger no busca hacerle daño. Lo único que pido es que sepan separar a la persona del personaje", cerró.

