La dura respuesta de Natalia Valdebenito a tuitero que le dijo que "lucía cansada"

"Lo que me falta es paciencia pa' leer weones dándome la opinión sobre mi físico por una foto sin filtro", señaló la exitosa comediante nacional.

"Te ves cansada, el desgaste de todo lo vivido deja huellas. Salud y fuerza". Este comentario realizado por un usuario de Twitter, a modo de comentario a una fotografía subida por Natalia Valdebenito, desató la molestia de la comediante, quien le respondió duramente.

Todo se trataba de una imagen sin filtro que la ex «Club de la comedia» subió a sus redes sociales, la que, como cada vez que escribe algo, recibió cientos de comentarios, siendo éste el foco de su atención.

Te ves cansada, el desgaste de todo lo vivido deja huellas. Salud y fuerza. — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) April 21, 2020

Al respecto, Valdebenito le respondió al tuitero diciendo que "no lo creo (que se vea cansada). Me veo bien a mis 40 años. Las huellas están en el alma y esas no le incumben a nadie. Salud tengo, por suerte, fuerza también. Lo que me falta es paciencia pa' leer weones dándome la opinión sobre mi físico por una foto sin filtro".

No lo creo. Me veo bien a mis 40 años. Las huellas están en el alma y esas no le incumben a nadie. Salud tengo por suerte, fuerza también. Lo que me falta es paciencia pa leer weones dándome la opinión sobre mi físico por una foto sin filtro. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) April 21, 2020

La respuesta de la comediante recibió otros comentarios aplaudiéndola, además de más de un millar de 'likes', pero también llegó con una nueva respuesta del mismo usuario.

"El cansancio no se ve en arrugas, si eso temes, no existe filtro para ellos. Subjetividad le llamo, como tu tendencia a considerar todo como un ataque. Me equivoqué en ofrecerte salud y fuerza, lo cambio por paz y mesura. El salud no lo cambio, se necesita hoy más que nunca", escribió quien dice llamarse Rubén Abarca.

Todo terminó con otro mensaje de la ex «Cabra chica gritona», quien cerró la discusión tuitera diciéndole que "tú recibiste mi respuesta como un ataque. Yo solo fui honesta y subjetiva".

Tú recibiste mi respuesta como un ataque. Yo solo fui honesta y subjetiva. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) April 21, 2020

