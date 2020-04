La Academia anuncia medidas excepcionales para la 93°edición de los premios Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinametrográficas de Hollywood confirmó que la premiación se realizará el 28 de febrero de 2021.

Meses atrás, la Academia de Artes y Ciencias Cinametrográficas de Hollywood dio a conocer nuevas reglas para postular a los Premios Oscar del próximo año.

Para postular por una estatuilla la regla era que las producciones se estrenaran en cines y que se mantuvieran en cartelera al menos siete días, algo que fue cambiado recientemente.

Debido a la pandemia del Covid-19 y porque los cines en Los Angeles, Estados Unidos, cerraron a mediados de marzo, las cintas que fueron lanzadas en plataformas streaming también podrán clasificar.

"Hasta nuevo aviso y solo para la 93 edición de los premios, los filmes que tuvieran sus planes de lanzamiento pero antes fueron lanzados en plataformas comerciales streaming pueden calificar", señaló la Academia en un comunicado.

Esta nueva norma estará vigente hasta que vuelvan a abrir los cines de Los Angeles, siendo las películas estrenadas posteriormente a la apertura las que tendrán que seguir la regla normal establecida.

Otro cambio que se anunció fue la unión en una misma categoría de la mezcla y edición de sonido, además, se harán concesiones para producciones que serían presentadas en festivales cancelados, que servían para clasificar al premio.

A pesar de la nuevas normativas, recalcaron que, "la Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en una sala de cine (...). Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia del Covid-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios", apuntaron.

Finalmente, la Academia de Artes y Ciencias Cinametrográficas de Hollywood confirm que la edición 93 de los premios Oscar se realizará el 28 de febrero de 2021.

