Kobe Bryant recibirá un homenaje póstumo en la edición 2020 de los premios Oscar

La Academia de Cine de Hollywood confirmó que el ex deportista será una de las figuras recordadas en el “In Memoriam” durante la premiación.

El próximo domingo 9 de febrero se llevará a cabo la edición 2020 de los premios Oscar, donde el fallecido Kobe Bryant recibirá un homenaje póstumo.

La leyenda del basquetbol norteamericano falleció este domingo en un trágico accidente en su helicóptero privado, en el que también fallecio su hija Gianna de 13 años, y siete personas más.

El sitio Variety confirmó que el ex deportista no sólo será parte del homenaje a las distintas personalidades que han perdido la vida de la industria del cine, sino que también podría tener un tributo por fuera del "In Memoriam", por lo que los galardones honrarían la memoria de Bryant.

La Academia homenajeará al ganador de cinco anillos de la NBA por el galardón que ganó en 2018 gracias al cortometraje «Dear Basketball», el que consiguió junto a Glen Keane.

Cabe señalar que la ceremonia 92 de los premios Oscar se llevarán a cabo el 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Angeles, ciudad donde Kobe fue genio y figura.

PURANOTICIA