'Kena Larraín' tendrá su propio late show: entrevistará a famosos por Instagram

La actriz ex integrante de «Casado con hijos» reveló su nuevo proyecto en conversación con Jordi Castell.

La actriz y comediante Javiera Contador conversó con Jordi Castel, en el programa que el fotógrafo emite por Instagram y donde reveló un nuevo proyecto que estrenará y sobre como se está reinventando laboralmente por la pandemia del Covid-19.

"Tenía muchos shows hasta que llegó el coronavirus, tengo la radio, me han salido pitutos, show de empresas, pero yo estoy acostumbrada al feedback de la gente, es súper loco, todo esto es aprendizaje, una nueva manera de trabajar a distancia", partió diciendo.

Respecto a las clases online de sus hijos, confesó que no le gusta ya que no tiene paciencia, pero que también ha sido un aprendizaje para ella, "yo también he aprendido, ha sido todo un desafío. Los niños juegan mucho entre ellos y juegan con los perros, hay que adaptarse. Es normal que después de 42 días de encierro se esté chato".

También tuvo palabras para su paso por Viña 2020, "fue bonito. Desde que supe que iba a ir a Viña, había una parte de mi que estaba súper concentrada en Viña, súper focalizada, igual estaba nerviosa. La salida al público fue súper emocionante, una vez que estaba ahí quería disfrutarlo, el éxito para mí era pasarlo bien y lo pasé la raja", aseguró.

La actriz luego se refirió a la exitosa serie «Casado con hijos», la que protagonizó bajo el papel de "Kena Larraín", con Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy, entre otros.

Javiera reveló que el equipo tiene ganas de hacer una obra de teatro con la ex serie de Mega, "en Argentina lo están haciendo y ha sido un boom. Tenemos que esperar que Chile vuelva a tener plata, por mientras hacemos videítos", indicó.

Finalmente, reveló que hará un programa por sus redes sociales donde volverá a personificar a la Kena, quien entrevistará a a personalidades y figuras del espectáculo nacional.

"Es un programa nuevo que tiene la Quena, con famosos muy famosos. Es más pega que la cresta, muy divertido, es como un late virtual, con cariño para la gente. Es un experimento", cerró.

