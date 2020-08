Kathy Salosny contó cómo reaccionó tras verse en repetición de «Aquelarre»

La actriz recordó su paso por la exitosa teleserie de TVN y reconoció que tomó una drástica medida.

Ya se a convertido en una costumbre que los canales de la televisión chilena recurran a emitir antiguas teleseries debido al impedimiento de generar nuevos contenidos producto de la pandemia.

TVN reestrenó en julio la exitosa «Aquelarre», producción emitida originalmente en 1999 y protagonizada por Sigrid Alegría, Bastián Bodenhöfer y Álvaro Rudolphy.

Además, contó con la presencia de Kathy Salosny, quien interpretó a Lorena Meneses, una circense que regresó al pueblo.

Y sobre esto se refirió la propia comunicadora en conversación con La Cuarta, quien se sorprendió al verse en pantalla, en aquel entonces tenía 35 años.

"Vi medio capítulo hasta que aparecí y dije: '¡Dios mío, la juventud!' y me cambié (de canal)", reconoció Salosny.

Además, reveló que conversó con su colega en la producción, Patricia Rivadeneira. "Me decía 'viste la juventud divino tesoro' y nos reímos. Ninguna de las dos la quiso ver más", comentó.

Finallmente, la ex panelista de «Mucho Gusto» comentó que su madre no había visto la teleserie. "Me dijo: 'Ya que no te veo presencialmente te veo en la tele'. Yo le dije: 'Pero esa es de 1999. Yo no estoy así'. Y me tira puros piropos", cerró.

PURANOTICIA