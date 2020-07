Kasabian anunció que Tom Meighan deja de ser el vocalista de la banda tras 23 años

La banda británica Kasabian anunció una noticia que dejó impactados a sus millones de fanáticos en todo el mundo.

A través de su cuenta de Instagram revelaron que su cantante, Tom Meighan, abandonará la agrupación por "asuntos personales" que no fueron explicados en la publicación.

Los intérpretes de «Eez-Eh», «L.S.F» y «Processed Beats», entre otras, informaron que la decisión fue de "concensuo mútuo".

"Tom ha estado luchando con problemas personales que han afectado su comportamiento desde hace un tiempo y ahora quiere concentrar todas sus energías en volver a recuperar su vida", agregó el grupo en un comunicado.

Cabe señalar que Meighan ha sido el vocalista de la banda desde 1997 y durante seis discos de estudio, siendo «For crying out loud» del 2017 el último.

Por su parte, el propio músico se refirió a su salida en su cuenta de Twitter, asegurando que "se encuentra en un buen lugar ahora" y agradeció todo el apoyo y amor de sus fanáticos.

Following today's announcement I just wanted to let you all know that I am doing well. I'm in a really good place now. Thanks for all your love and support. I'll be seeing you all very soon. TM x #TomMeighan #Kasabian