Karol Lucero tras salida de matinal: "Tengo ganas de tener nuevos proyectos"

El comunicador descartó haber salido de Mega y de radio Carolina debido a las diversas funas que sufrió.

El martes 24, Karol Lucero estuvo como invitado en el matinal «Mucho Gusto» donde se refirió a su futuro luego de anunciar que no seguirá en Mega ni en radio Carolina.

En el espacio trataron las funas que el comunicador vivió a través de redes sociales y en diversas manifestaciones.

"Cuando hablan personas que me conocen, eso es lo que realmente me importa. Qué me importa lo que digan los que no me conocen o la opinión que tengan o el prejuicio que tengan. Ya no es mi problema, es el de ellos", señaló en la oportunidad.

Y en conversación con Las Últimas Noticias, Karol agregó que la decisión la tomó en mayo y que el estallido social no tuvo nada que ver.

"Si bien irme es una decisión que yo había tomado en mayo, mucha gente ignoraba que yo no seguía en 2020. Algunos pensaban que me había ido por lo que pasó con el estallido social... sentí el cariño de un equipo con el que estuve 5 años", comentó.

Finalmente, el joven reveló que el mismo día fue a despedirse a radio Carolina.

"Tengo ganas de tener nuevos proyectos, cumplir nuevas metas. La radio y la TV siempre fueron una meta laboral, pero que ya había cumplido. Hoy tengo otras por cumplir", finalizó.

