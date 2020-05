Karla Constant tras salir de Mega: "Mi intención nunca fue dejar la TV"

La ex panelista de «Mucho Gusto» aseguró que necesitaba una pausa, pero que no le dijo "adiós a las comunicaciones".

Karla Constant visitó junto a Patricio Fernández, más conocido como 'Hacedor de Hambre' el programa «Sigamos de largo» de Canal 13.

En el espacio conducido por Francisca García-Huidobro junto a Sergio Lagos y Maly Jorquiera, la comunicadora se refirió a su salida de Mega, luego de trabajar cinco años en la estación y dos como panelista en el matinal «Mucho Gusto».

"Necesitaba un cambio, necesitaba parar y ver qué quería hacer. Tal vez para mucha gente ese tipo de locuras son muy arriesgadas y sí, lo son. Pero lo necesitaba", comenzó diciendo.

Sobre los efectos que ha tenido su decisión a nivel económico, Karla sostuvo que "no fue una decisión de un minuto para otro, fue conversado porque efectivamente las 'arcas fiscales' han ido disminuyendo", admitió.

Luego aclaró que "Ahora, mi intención nunca fue dejar la televisión(...)Creo que necesitaba hacer una pausa, pero yo no le he dicho adiós a las comunicaciones, ni a la televisión y radio, pero sí necesitaba hacer una pausa, eso me pareció importante. Y me pilló el coronavirus, entonces fue una pausa aún más extrema", cerró.

