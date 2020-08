Karla Constant se emocionó al recordar a René O'Ryan: "No me pude despedir de él"

La comunicadora estuvo invitada en el programa de Francisca García-Huidobro, donde recibió un mensaje de los padres del fallecido ex instructor.

Karla Constant estuvo como invitada en el programa que Francisca García-Huidobro concude por Instagram Live llamado «Francamente».

En la ocasión, protagonizó un emotivo momento al recibir un mensaje enviado por los padres del fallecido René O'Ryan, exinstructor del reality de TVN «Pelotón».

"Los papás de René O'Ryan le envían muchos cariños y la recuerdan con mucho cariño", decía el mensaje que provocó la emoción de Constant.

"Gracias, muchas gracias...Pucha, me emocioné, perdón", dijo Karla visiblemente tocada, quien luegó contó detalles de su relación con el ex militar.

"A mí me costó mucho aceptar su muerte, mucho, porque nosotros éramos verdaderos partners (...) cuando trabajábamos, lo pasábamos increíble y cuando nos veíamos fuera de cámara, también. Con su mujer compartimos mucho. Ellos venían para la casa, nosotros para allá", aseveró.

"Me costó mucho (el fallecimiento) porque no me pude despedir de él, pero después, a través de terapias, pude despedirme y sané. Acepté", cerró la animadora que compartió con O'Ryan en diversos espacios como «Sueño XL» de Canal 13 y «Peso Pesado» de Mega.

