Karla Constant explicó su salida de Mega: "Quiero encausar mi camino hacia lo social"

Este martes, Karla Constant vive su último día en el matinal «Mucho Gusto» de Mega ya que tras cinco años en la estación privada, la comunicadora decidió no renovar contrato.

Sobre su inesperada decisión, se refirió en conversación con Las Últimas Noticias donde aseguró que la tomó "hace un tiempo atrás".

"(Se va) por inquietudes profesionales nuevas, proyectos nuevos y porque quiero probar cosas que se ajusten a lo que quiero ahora. Quiero hacer cosas que tengan más conexión con lo social dentro de un abanico de posibilidades. Quiero que mi año 2020 esté marcado por eso".

Luego aseguró que por ahora no puede decir a que canal irá, pero si "le han presentado propuestas de distinta índole".

Constant aseguró que el estallido social le "permitió ver dónde quiero estar conectada(...) no sólo dentro del estudio sino que también fuera conectando con la gente" y eso no lo quiere perder.

También se refirió al momento en que tomó la decisión de irse del espacio que lidera junto a José Miguel Viñuela, Diana Bolocco y Luis Jara.

"Hace mucho tiempo definí que quería encausar mi camino hacia lo social. Luego ocurrió el estallido y dije 'esto es un match entre los deseos personales y un momento súper importante para la gente y el país', hubo una conexión entre mis deseos y la contingencia. Es una decisión pensada, súper consciente y segura de lo que quiero hacer", sostuvo.

Constant le contó de su salida a sus compañeros este lunes, ya que no quería que se filtrara, pero afirmó que fue "una reunión muy bonita, muy conversada".

Lo que más extrañará la profesional será "perder la cotidianidad con mis amigos. Ellos son mis amigos, yo no puedo estar en un trabajo sin entablar relaciones fuertes y profundas. Me voy con la satisfacción no sólo de haber aportado en lo profesional, sino que con amistades bonitas".

Finalmente, Karla sostuvo que "este para mí, de todas maneras, ha sido el mejor año profesional. Estoy cerrando un ciclo en el matinal de más alta sintonía y todas esas cosas te dan una sensación de decir 'yo pertenecí a esto, pero ya era hora de cambiar'.

