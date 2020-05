Kanela explicó por qué no pudo deletrear 'Palomas' en «Pasapalabra»

El vocalista de Noche de Brujas se refirió al chascarro que sufrió en el programa de Chilevisión.

Este martes, Kanela, vocalista de la banda Noche de Brujas estuvo como invitado en el programa «Casa Estudio» de Chilevisión.

En el espacio remoto del canal privado, el artista recordó su comentada participación en «Pasapalabra», el 31 de enero pasado, donde no pudo deletrear la palabra 'Paloma', momento que fue ampliamente debatido en redes sociales.

"Justo esa vez cambiaron la lista de los juegos, que era el «Pasapalabra Verano», entonces no es por ponerme el parche pero a mí se me olvidó que tenía el programa", comenzó diciendo.

Luego agregó que en aquella oportunidad estaba preocupado del delicado estado de salud de su madre, "yo andaba en otra, de hecho llegué atrasado al set, y me dicen: 'Vamos con concursos nuevos' y no ensayé nada", sostuvo.

"Y me dicen, 'deletrea Palomas' y ¿qué pasó? Que yo deletreaba de a una letra. Por ejemplo, P,A, L. Entonces me decían no, no, no y no", aseguró.

Como modo de revancha, el cantante volvió a jugar en el espacio junto a Cristián Riquelme y Pamela Díaz, donde señaló que estaba más nervioso que en el propio programa de Julián Elfenbein.

