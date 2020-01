Justicia brasileña ordena a Netflix retirar la película que retrata a Jesús como gay

Cabe señalar que por «La primera tentación de Cristo», la productora a cargo de esta ha sido víctima de ataques, ya que sus oficinas fueron atacadas con una bomba molotov en vísperas de Navidad.

Polémica ha causado en Brasil el especial navideño «The First Temptation of Christ» (La primera tentación de Cristo) el que se encuentra disponible en la plataforma Netflix.

La película de la productora Porta dos Fundos, ha recibido duras críticas por sectores religiosos del país de la samba ya que en la comedia de 46 minutos se muestra a Jesús luego de su viaje de 40 días por el diserto volviendo a casa y llevando a su supuesto novio, Orlando, a conocer a su familia.

Por este motivo es que el juez de Río de Janeiro, Benedicto Abicair, ordenó a Netflix retirar de su servicio a la producción.

Abicair resolvió a favor de la apelación del Centro de Fe y Cultura Don Bosco, que había argumentado que "el honor y la dignidad de millones de católicos fueron vilipendiados por los acusados".

"El derecho a la libertad de expresión no es absoluto", para luego justificar el fallo diciendo que "es beneficioso no solo para la comunidad cristiana, si no que para la sociedad brasileña, que en su mayoría es cristiana".

Cabe señalar que por la película, la productora a cargo de esta ha sido víctima de ataques, ya que sus oficinas fueron atacadas con una bomba molotov en vísperas de Navidad.

