Julio Milostich y su confesión más dolorosa: “Abandoné a mi hija”

El destacado actor contó su historia en «Sigamos de largo» de Canal 13, donde se mostró arrepentido de su acción, refiriéndose a ella como un "gran error".

Durante su participación en el programa «Sigamos de largo» de Canal 13, el destacado actor nacional, Julio Milostich, realizó una sincera y dolorosa confesión.

El intérprete reveló que abandonó a su hija Isidora, con quien se reencontraría luego de 12 años, afirmando que "estoy tratando de arreglarlo".

"Uno comete la estupidez de repente porque te desencuentras con los adultos, cometí el error de hacerme a un lado y abandoné a mi hija", señaló.

"La abandoné en el sentido de que no debiera haber hecho caso a lo que estaba pasando y haber insistido, que el mundo se caiga, da lo mismo", agregó.

"Me aburrí de una situación y cometí el gran error, del cual me arrepiento. Estoy tratando de arreglarlo, poco a poco, porque es difícil, porque ya no estuve, ya la cagué", afirmó.

Tras esto Milostich confesó que desde hace algún tiempo se contactó con su hija vía Facebook, y agregó que "hasta el día de hoy estamos tratando de resolver todo el tiempo perdido. Cada día una gotita".

