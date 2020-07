Julián Elfenbein cambió de look y fue comparado con destacado actor nacional

El comunicador publicó varias varias imágenes en su cuenta de Instagram donde también dio pistas sobre el regreso de «Pasapalabra».

Debido a la pandemia del Covid-19, Chilevisión se encuentra emitiendo capítulos antiguos del exitoso programa «Pasapalabra», ante la imposibilidad de grabar nuevos episodios.

Pero la producción del espacio sigue trabajando, según lo dio a conocer el animador Julián Elfenbein, quien compartió imágenes de una reunión de pauta que tuvo por la aplicación Zoom.

"Pauta 'Pasapalabra' vía Zoom. Trabajando para un próximo retorno a grabar....cuando sea posible y seguro para todo nuestro equipo...", escribió dando pistas sobre el regreso del programa.

Pero lo que más llamó la atención fue el nuevo look que estrenó Elfenbein y por el que fue comparado con el destacado actor y cantante Augusto Schuster.

"Grande Schuster", "Schuster eres tú?", "Siempre guapo", "Buen look", "Te ves muy bien Julián, te viene ese look", "Me. Encanta como te queda", fueron algunos de los más de 520 comentarios que recibió en la publicación que acumula más de 11 mil 100 'Me gusta'.

MIRA ACÁ EL NUEVO LOOK DE JULIÁN:

FOTO DE AUGUSTO SCHUSTER:

PURANOTICIA