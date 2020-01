Julia Vial fue criticada tras coincidir con Patricia Maldonado sobre "populismo" en TV

Un usuario de redes sociales tildó a la conductora de «Hola Chile» de La Red de "cínica".

La conductora del matinal «Hola Chile» de La Red, Julia Vial, comentó los dichos de Patricia Maldonado respecto al "populismo barato" de algunos animadores y rostros de la televisión durante la crisis social.

La "congelada" panelista de «Mucho gusto» sostuvo hace algunos días, "escuché a una animadora diciendo: ´Yo quiero compartir mi sueldo' ¿Y por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quién tengo que ayudar. Qué bondadoso repartir el sueldo". Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV. Y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de náuseas", declaró.

Y sobre estos dichos, Julia se cuadró con Patricia, y la definió como una persona "encantadora".

"Yo he estado un par de veces con Patricia Maldonado, en eventos organizados por una revista, de repente me la pillo en la peluquería, pero en persona ella es encantadora, no tiene nada que ver con este personaje intolerante de la televisión", comenzó diciendo.

Luego también le encontró razón al hecho de no hacer públicas las ayudas, "a mí me pasa lo mismo que a Patricia Maldonado. Yo encuentro que lo que haces con tu mano derecha no tiene por qué saberlo tu mano izquierda (...) Si tú quieres ser realmente solidario no tienes que hacerlo en televisión públicamente o contándole al público, 'oh, voy a donar la mitad de mi sueldo', que es lo que hicieron María Luisa con (su equipo). Ese gesto lo encuentro súper valorable, pero calladito es más bonito. No tiene por qué todo el mundo enterarse", argumentó.

Pero estas declaraciones no cayeron muy bien en los televidentes, y un usuario en redes sociales criticó a la comunicadora y la tildó de cínica.

"Eres muy cínica, hablas bien de la Maldonado porque le tienes miedo y sabes que si hablas mal de ella, corres el riesgo que te pegue un combo en el hocico", le escribió el sujeto en la cuenta de Twitter de Vial, que lejos de callarse le contestó.

¿Y por qué me pegaría? Siempre he dado mi opinión... así que de cínica, nada", cerró.

