Juan Pedro Verdier reveló que estuvo 40 días internado tras filtración de fotos de Karen Paola

La pareja sufrió la filtración de imágenes íntimas en marzo del 2017.

Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola y su esposo Juan Pedro Verdier fueron invitados al programa «Sigamos de largo» de Canal 13 donde hablaron de su vida en Puerto Varas, pero también de la filtración de fotos íntimas que sufrieron en marzo del 2017.

Karen sostuvo que "son temas súper dolorosos, y a Juan le carga hablar de esto", para inmediatamente ser interrumpida por el ex «Mekano».

"No es que me cargue, me parece que no hay que hablar de 'las fotos que se filtraron' para que este sea un tema escuchado, sino que hay que decir que nosotros gastamos más de 15 millones de pesos en medicamentos. Estuve 40 días internado en una institución de salud mental y hay gente muriendo por problemas de salud mental, y no tiene acceso a nada de lo que yo tuve", dijo molesto.

Luego reveló que tras la filtración subió 40 kilos y dejó de juntarse con sus amigos ya que pensaba que alguno de ellos pudo haber sido el responsable.

"Hoy estoy sano. Me dieron el alta hace un mes. La frase que a mí me carcomía la vida era 'no fui capaz de cuidar a mi familia'. Eso me tuvo 40 días con personas con anorexia, adicción a la cocaína, con intentos de suicidio, con gritos a las tres de la mañana diciendo 'mátenme, sáquenme de acá'", siguió.

Entre lágrimas, Juan Pedro comentó que el responsable de la filtración pese a ser identificado, no pagó por su acto, por lo que está libre y eso le provoca mucha rabia por lo que decidió internarse.

"Tendría que haberlo asesinado a este hijo de p..., y no lo hice, y soñé con esa pesadilla por muchos años. Mi pesadilla era que yo lo mataba, y que luego me mataba yo. Eso lo viví escondido", cerró.

PURANOTICIA