Juan Pablo Sáez reveló quien iba a interpretar originalmente a DJ Billy en «Adrenalina»

El actor aseguró que si la primera opción hubiese aceptado interpretar al DJ, " lo habría hecho fatal, hubiera arruinado un personaje muy lindo".

La emblemática teleserie «Adrenalina» de Canal 13 cumplió 24 años y uno de sus personajes más recordados, DJ Billy, el que fue interpretado por Juan Pablo Sáez reveló una información que sorprendió.

El actor comentó que el papel con el que alcanzó el reconocimiento público, originalmente no era para él, sino que para el actual panelista de «Mucho gusto», José Miguel Viñuela.

"Ricardo Vicuña (director de la teleserie) me dijo que si Viñuela no acepta el DJ te lo damos a ti, y así fue, Viñuela no aceptó, así que lo hice yo. Yo quiero mucho a Viñuela, pero creo que lo habría hecho fatal, hubiera arruinado un personaje muy lindo. Yo no sé si lo hice muy bien, pero 24 años después estoy aquí", dijo a La Cuarta.

Sáez contó que llegó a hacer el rol de DJ luego de que el guionista Pablo Illanes y el director de la ficción viera una obra de teatro que él hacia en 1996.

"Yo hacía teatro medio alternativo, estaba haciendo una función de teatro en la Estación Mapocho, en una sala subterránea con los desconocidos de ese minuto que eran Mariana Loyola, Felipe Braun, Cristóbal Gumucio, Rodrigo Achondo (Q.E.P.D.) y Tamara Acosta. Un día fueron a ver la obra Pablo Illanes, guionista, y Ricardo Vicuña, director, quienes entraron al camarín a saludarnos y felicitarnos. Nos citaron el lunes a una reunión al canal y yo vine a esa reunión, ahí Ricardo me dice yo creo que podrías hacer el personaje de Morrison o también podría ser otro que no me acuerdo, aunque si Viñuela no acepta el DJ te lo damos a ti. Yo no sabía que era Viñuela, pero después lo supe", argumentó.

Finalmente, dio a conocer el sueldo que le ofrecieron para participar en «Adrenalina» "Me ofrecieron el papel y 540 mil pesos, ese era mi sueldo mensual. Para mí era fabuloso porque sería como un millón y medio de ahora, y a mí me venía muy bien porque me había enterado hace muy pocos días que iba a ser papá y en esa obra de teatro ganaba 80 lucas mensuales. Entonces estaba muy mal proyectado", cerró.

