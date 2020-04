Josefina Montané y su análisis de la industria televisiva chilena: "La gente es tan cínica"

La actriz conversó con Jordi Castell donde se refirió a cómo vive la cuarentena y donde también analizó la industria de la TV.

Josefina Montané conversó con Jordi Castell en el programa que el fotógrafo transmite por Instagram Live, en el que se refirió a cómo sobrelleva la cuarentena y donde además realizó una análisis de la industria televisiva chilena.

Respecto al confinamiento, "Pin" contó que está "entregada a lo que tenga que pasar no más, a veces siento que me estoy volviendo loca viendo las mismas caras. Me cuesta hablar por teléfono, yo necesito estar en contacto con la gente", comenzó diciendo.

"Queda para rato", agregó respecto a cómo cree que viene el futuro de la pandemia, la que vivió al principio practicando deportes, algo que ahora cambió por buscar recuerdos.

"Esto de volver al pasado y entender el presente, abrir esa caja y ver cartas que me escribía mi mamá cuando tenía 13 años, lloraba a mares", confesó.

Respecto a si ha podido ver a sus familiares más cercanos, expresó que sólo se ha comunicado con sus padres por videollamada, pero que en momentos, "quiero estar sola, no quiero saber del celular, no quiero ver nada. Quiero estar yo y mi familia y no saber qué está pasando afuera".

Y sobre su análisis de la televisión chilena, la actriz considera que "la gente es tan cínica y me costó mucho entender eso. Yo le compraba todo a todos porque todos son encantadores, me costó muchos años cachar la onda de la televisión", apuntó.

"Me decían: 'Te falta ser más perra', y es que yo nunca voy a ser más perra dije, nunca voy a ser así", cerró la intérprete.

PURANOTICIA