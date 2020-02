Josefina Montané se suma a la nueva nocturna de Canal 13: "Me parece un honor"

En la ficción que reemplazará a «Amor a la Catalán» Pin intepretará a Florencia.

Las grabaciones de la nueva teleserie nocturna de Canal 13, «La Torre de Mabel» siguen llevándose a cabo y también se siguen sumando nombres al elenco. La ficción que reemplazará a «Amor a la Catalán» integró a Josefina Montané, quien interpretará a Florencia.

El rol de 'Pin' será el de una espontánea mujer que se involucrará en varios ámbitos con Gaspar (Álvaro Espinoza), primero como profesora de inglés de sus hijos, luego como empleada de su inmobiliaria y también en la vida personal, según indica Fotech.

Florencia recién se divorció, por lo que asumió un nueva filosofía de vida, aceptar las oportunidades que se le presenten, y si esta nueva experiencia la aburre busca una nueva para enfrentar.

Pero no a todos les caerá bien la actitud de Florencia, ya que Meche (Coca Guazzini) y Mabel (Paloma Moreno) la ven como una oportunista.

Sobre su participación en una nueva teleserie en el canal del grupo Luksic, Josefina señaló que "me parece un honor ser parte de este elenco y volver a trabajar con el equipo que está detrás de cámaras, es gente que conozco hace muchos años ya, así que es una instancia súper cómoda para mí. Lo paso súper bien y estoy feliz de estar en esta nueva teleserie y de volver a trabajar con Cristián Mason (director de «La torre de Mabel»)".

Cabe señalar que para enfrentar este nuevo papel, Josefina decidió cambiar su look y onduló su cabellera rubia.

"Siempre me gustar estar cambiando mis looks de acuerdo a los personajes que me toca interpretar. Yo siempre me la juego con eso", cerró la actriz.

(Imágenes: Fotech)

PURANOTICIA