Josefina Montané cuestionó el reestreno de «Soltera otra vez»: "No estoy de acuerdo"

La joven actriz se refirió a la nocturna donde hizo su debut televisivo interpretando a Nicole Cerutti.

El jueves 18 de junio, Canal 13 reestrenó la exitosa teleserie nocturna «Soltera otra vez», originalmente emitida el 2012 Y en reemplazo del cancelado «Bailando por un sueño».

Y quien no está de acuerdo con la vuelta a pantalla de la comedia es Josefina Montané, quien hizo su debut televisivo interpretando a Nicole Cerutti.

"Siento que todas las decisiones que toma Canal 13 van por lo comercial más que por lo ético. Entonces en ese sentido no estoy de acuerdo", comenzó diciendo en conversación con FMDos.

"Me han pasado cosas con este reestreno porque, para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno. También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con 'la flexible'. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas", se sinceró.

Bajo ese contexto llamó a ver cómo eran retratadas las mujeres en aquel tiempo.

"Ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a la mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían".

"Por ejemplo, 'la flexible' era una mujer que andaba siempre dispuesta, poca ropa, se paseaba con calzoncitos. Finalmente, es una mujer objeto, y eso hoy día es súper condenable", cerró.

PURANOTICIA