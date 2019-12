José Miguel Viñuela revela a que le gustaría dedicarse cuando deje la televisión

El conductor de «Mucho Gusto» también reveló que desde el inicio de la crisis social aumentó 12 kilos de peso.

Este lunes 16 de diciembre, en el Teatro C de Vitacura, se llevó a cabo una presentación de Stand Up comedy donde Alison Mandel fue la protagonista al hacer su show con 6 meses de embarazo.

Pero no solo estuvo la ex integrante de «El club de la comedia» sino que también se presentó José Miguel Viñuela, quien debutó en este tipo de humor.

La comediante se refirió al su experiencia en el escenario junto a su bebé. "Este pececito no paró de moverse, le gustan las risas. Siento que la guata se me mueve mucho", dijo en entrevista a Las Últimas Noticias.

Para luego agregar que los primeros meses de embarazos fueron duros, pero que ahora todo cambió. "Ahora me siento súper bien. Los primeros meses me sentía horrible, con todas las molestias típicas, pero así heavy. No podía trabajar, no podía hacer nada", afirmó.

Y sobre esta nueva experiencia en los monólogos, el conductor de «Mucho Gusto» realizó una sorprendente declaración.

"De verdad que estando quizás fuera de la tele me encantaría hacer algo así como lo del stand up comedy. Hacer una gira por bares y probar la rutina de a poco me llama bastante la atención", aseguró.

Sobre su rutina sostuvo que, "mi idea siempre fue automolestarme y armé mi libreto tratando de sacar mis experiencias cómicas durante estos dos últimos meses, pero para ser sincero he estado muy ansioso".

Esa ansiedad llevó al periodista a subir 12 kilos desde el inicio de la crisis social. "Desde el 18 de octubre hasta ahora y no los logro bajar con nada. Me desordené con tanta ansiedad y me puse a comer chocolates, de repente una copa de vino y así. El tema es que no he podido bajarlos. Parezco un paté. Toda la ropa me queda apretada", agregó.

Finalmente sobre como planea bajar esos kilos, Viñuela señaló que, "empecé a jugar tenis, pero he ido una sola vez. Tengo que empezar a ordenarme, pero me cuesta un mundo. Llega el fin de semana y me desato", cerró.

PURANOTICIA