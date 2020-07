José Antonio Neme y su regreso a la TV: "Mi olfato me dijo 'a este barco hay que subirse'"

El periodista desde el lunes 6 de julio debutará en la pantalla de La Red donde tendrá participación en dos programas.

José Antonio Neme regresará a la televisión por la pantalla de La Red, luego de ser despedido de Mega hace seis meses.

En el canal privado, el periodista tendrá participación en dos espacios, será panelista desde el lunes 6 de julio en «Hola Chile» y «Mentiras Verdaderas».

Y sobre su nueva oportunidad profesional se refirió en conversación con Soy Chile. "Llego dispuesto a ser un súper aporte para el programa desde lo periodístico, desde lo lúdico y desde lo personal también, porque uno involucra también lo que uno es", comentó a Soy Chile.

Sobre su presencia en el programa conducido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia manifestó que. "Ahí tengo una participación menor, voy a ir un día a hacer un espacio probablemente de información internacional, que no la podemos perder de vista en un año como este, de pandemia mundial, de elecciones en EEUU", comentó sobre su participación en el estelar de Eduardo Fuentes.

Además, el profesional estrenará en los próximos meses un programa político. "Va a ir el día domingo en la mañana y entra en las ligas de «Mesa Central» y «Estado Nacional». Es un formato que se parece a uno norteamericano, que va haber que adaptar", explicó.

A pesar de estar alejado de la televisión durante seis meses no echaba de menos estar en pantalla.

"No estaba tan deseoso de la tele (...) Igual hubo un par de ofertas que llegaron y no se concretaron, de otros canales más grandes, pero esto llegó rápido y concreto y muy interesante y desafiante, y mi olfato me dijo 'sí, a este barco hay que subirse", expresó.

Y sobre su despido de Mega, José Antonio comentó que se sintió "maltratado", pero que "ya pasó un tiempo y no vale la pena volver a eso, es una experiencia más".

"Si los canales siguen en la lógica de hacer televisión vendiendo edificios y echando gente, no van a llegar a ninguna parte. No tiene sentido tratar de hacer una oferta programática de calidad cada vez con menos gente y menos infraestructura solamente para generar utilidades al dueño tal o cual", cerró Neme.

