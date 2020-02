José Antonio Neme explica apariciones en matinal de CHV: "Uno busca cariño"

Desde este martes que el profesional ha sido invitado a «Contigo en la mañana» luego de ser despedido de Mega.

Luego de que José Antonio Neme fuera despedido de Mega, hace dos semanas atrás, el periodista ha sido invitado desde el pasado martes al matinal «Contigo en la mañana» de Chilevisión.

Pero su participación no terminaría ahí, ya que según LUN, el comunicador nuevamente aparecerá el próximo lunes. Y en el citado medio explicó que su presencia en el espacio se debe a que lo han recibido bien tras el "brusco" despido de Mega.

"Son como un cariño, porque cuando a uno lo despiden de forma tan brusca, queda un dolor, una herida en lo profesional, entonces uno busca cariño, donde valoren tus ideas, seas escuchado y siento que esto me ha ayudado mucho a pasar un momento difícil en lo personal", detalló.

El profesional confesó que le gusta el programa, pero que no ha recibido ofertas para quedarse. "Me encanta el programa porque tiene un enorme potencial, el equipo y la onda del canal. Sería muy bonito construir un tipo de lazo con ellos, pero ese tipo de posibilidad todavía no está sobre la mesa".

En el matinal, se reencontró con su colega Rafael Cavada, con el que trabajó años atrás en el área internacional de TVN.

"Lo conocí cuando hice la práctica, en internacional de TVN. Él venía de Irak, me enseñó mucho y mi nivel de admiración era enorme hacia el Rafa, lo sigue siendo", aseguró.

PURANOTICIA