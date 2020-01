José Alfredo Fuentes sorprende y se suma al elenco de «Yo soy Lorenzo»

En la producción de Mega, "Pollo" interpretará a Eleuterio un misterioso hombre que intentará conquistar al personaje de Teresita Reyes.

A pesar del rotundo éxito de la teleserie «Yo soy Lorenzo» de Mega, la ficción ha seguido sumando nombres, como el de Gonzalo Valenzuela y el útlimo que fue Santiago Meneghello, interpretando a Benjamín, la nueva pareja de Laura (Vivianne Dietz).

Y durante las últimas horas la señal privada sorprendió anunciando a un nuevo nombre, se trata del cantante nacional José Alfredo Fuentes.

En la producción, "Pollo" dará vida a Eleuterio, quien llega a conquistar al personaje de Teresita Reyes (Rosa Jaramillo), según indica Página7.

Pero su personaje tiene un pasado misterioso, ya que sus anteriores tres esposas han fallecido por motivos que son desconocidos, comentó el artista a El Mercurio.

"No creo que actúe muy bien, pero debo reconocer que no me criticaron tanto", aseguró.

José Alfredo Fuentes participará en más de 20 capítulos de «Yo soy Lorenzo» donde ya comenzó a grabar sus primeras escenas.

PURANOTICIA