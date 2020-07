Jorge Zabaleta salió en defensa de Viñuela: "La cagó, pero no ha cometido un crimen"

El reconocido actor le "prestó ropa" al comunicador, pero de igual manera reconoce que cometió un error.

Jorge Zabaleta, en el programa «Socios» que transmite vía Instagram junto a Francisco Saavedra, se refirió a la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela, quien le cortó el pelo a un camarógrafo del matinal «Mucho Gusto» de Mega.

"Quiero hablar un poquito de lo que pasó con José Miguel Viñuela. Creo que es necesario y creo que estamos demasiado violentos...", inició sus comentarios.

El actor aseguró que Viñuela cometió un error grave, "estamos todos de acuerdo. Pero no es un crimen, no es un delito, es un error que no tiene justificación y estamos claros. Pero no por eso hay que destruir a una persona", agregó.

"Yo, personalmente, no soy amigo de José Miguel, pero me lo banco. Encuentro que la cagó, y la cagó porque eso no se hace y no tiene justificación, partamos de ahí. Pero siento que no ha cometido un crimen", resaltó.

"Hay cosas mucho más terribles -enfatizó-, hay gente que nos ha cagado mucho más y no les ha pasado nada. Entonces, está bien, sáquenlo del matinal, perfecto, pero no le caguemos la carrera que se ha sacado la cresta. Es una buena persona, es un buen hijo, es un buen papá".

Pero también intervino Pancho, quien afirmó que el ex animador de «Mekano», "es un gallo generoso, es un gallo empático, es un hombre que la cagó, como todos la hemos cagado en la vida (...). Pero, ¿sabes qué?, ¿te digo algo? Hay gente hoy día que anda libre y que son delincuentes de cuello y corbata que sí merecen un castigo, y no lapidar como lapidaron a José Miguel Viñuela".

Finalmente, el artista expresó. "Convengamos una cosa, Pancho. Convengamos que fue un error, un gran error, un injustificable error, como le quieran llamar. Nosotros no estamos avalando lo que pasó, porque fue algo violento. Pero compañeros, es un error, un cagazo, no es un delito, no es un crimen. Guardemos las proporciones. No hay que destruirle la carrera a alguien por una cosa así. Castigarlo, perfecto. Ya aprendió y de manera ruda. Tiremos un poquito la... Yo, por lo menos, le presto ropa", sentenció.

