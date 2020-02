Jorge Zabaleta explica su alejamiento de las teleseries: "Mi prioridad voy a ser yo"

El actor que no renovará contrato con Mega, anuncia que seguirá trabajando con la señal pero en proyectos que no requieran tanto tiempo.

Este miércoles, se dio a conocer que Jorge Zabaleta no renovará su contrato con Mega, el que vence el 29 de febrero.

El actor habría tomado la decisión de alejarse momentáneamente de las teleseries para así disponer de más tiempo para dedicarse a las series y a la radio, pero también para enfocarse en su hotel ubicado en San Pedro de Atacama.

Y luego de algunas horas, el ex integrante de las áreas dramáticas de Canal 13 y TVN rompió el silencio y se refirió a la decisión que tomó.

"Nunca me he tomado un tiempo, y hace rato que tenía que hacerlo. Hablé con Mega el año pasado de esto, y de hecho voy a seguir haciendo con ellos trabajos que no me tomen tanto tiempo para poder dedicarle tiempo a mi hotel y a mi radio, proyectos personales y que he tenido muy abandonados", comenzó diciendo a Publimetro.

Luego agregó que la decisión la venía pensando hace tiempo, pero que igual, "me ha costado muchísimo tomar, porque mi vida siempre ha girado en torno a las teleseries".

Jorge afirmó que dejar las producciones "ha sido muy complicado y en eso el canal se ha portado muy bien conmigo al entender mis motivos para alejarme por un tiempo, partiendo por la 'Quena'", directora general del Área Dramática de Mega.

"Mi prioridad voy a ser yo, pero cuesta mucho soltar... Mi hotel está maravilloso y le ha ido muy bien. Es un proyecto de vida por el que he peleado muchos años y al que tengo que dedicarle tiempo", cerró Zabaleta.

