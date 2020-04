Jorge Zabaleta confesó los motivos que lo llevaron a alejarse sorpresivamente de la TV

El actor reveló que la alta carga de trabajo le pasó la cuenta, por lo que ahora se concentrará en proyectos personales.

Jorge Zabaleta se refirió a su sorpresiva salida de la televisión, decisión que adoptó para dedicarse a proyectos personales.

El actor conversó con Nataly Chilet a través de Instagram live, donde sorprendió al anunciar que por un tiempo no volverá a la pantalla chica.

"La tele para mí ya no. Ya tomé la decisión de salirme y prácticamente este año no se va a hacer nada, pero necesito un par de años fuera. Lo necesito", aseguró el actor.

Zabaleta comentó que tomó la decisión de no renovar con Mega por la alta carga de trabajo que mantenía ya hace un par de años. "Hice muchas cosas al mismo tiempo, entre que hice radio, el hotel, las teleseries, fue demasiado fuerte y me pasó la cuenta", apuntó.

El artista reveló también que no se acordaba de sus diálogos al final de la teleserie nocturna «Juegos de Poder», ficción que protagonizó.

"Terminando «Juegos de Poder», habían días en que no me acordaba de ninguna línea de lo que tenía que decir, porque no me entraban las letras, y era imposible decirlo", sostuvo.

Debido a esto, Jorge decidió conversar con el director de la teleserie ya que "no tenía la capacidad de acordarme de la letra".

"Son cosas que a mí jamás me habían pasado. Si había algo que tenía como cualidad era que podía aprender muy rápido. Tenía muy buena memoria, con todos los requerimientos que me pedía una producción (...) a veces yo me tenía que aprender 25 a 30 páginas diarias, pero ahora no pude", dijo.

Bajo ese contexto, Zabaleta aseguró que un par de años nunca tuvo un día libre, lo que le pasó la cuenta físicamente. "Cuando el cuerpo te empieza a pedir que pares, y uno no le hace caso te empieza a dar como señales más fuertes. Entonces empiezas con los ahogos, con los ataques de pánico, y después dije: 'ya no tengo 20 años'", señaló.

"Pensé que era superhéroe, y no era superhéroe, y paré. Me costó muchísimo tomar la decisión, me costó soltar, yo creo que si hoy me toca hacer un programa para la tele me pondría a llorar de angustia porque ahora no tengo la capacidad. Entiendo que tengo que tomarme un tiempo, y debo respetar los que me pide mi cuerpo, mi corazón y mi espíritu", cerró.

PURANOTICIA