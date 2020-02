Joaquín Sabina debió ser operado de un derrame cerebral tras sufrir caída en show

Cuando celebraba su cumpleaños 71, con un show junto a Joan Manuel Serrat, el músico tuvo el accidente en el Wizink Center de Madrid.

Con éxito fue operado el cantante español Joaquín Sabina luego que sufriera un derrame cerebral provocado por una fuerte caída sufrida durante un concierto junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid.

A minutos de la caída, todo parecía ser un lamentable accidente; no obstante, resultó ser algo mucho más grave: sufrió un traumatismo craneal provocado por el fuerte golpe en su cabeza, y justo cuando celebraba sus 71 años de vida.

El portavoz de la clínica indicó que su estado "no es grave", que todo salió "muy bien" y que el cantante debió ser operado "por un pequeño coágulo", razón por la que permanecerá 48 horas en observación.

Tras su caída, Sabina regresó al escenario en silla de ruedas, desde donde dijo que no podía seguir adelante con el show.

"Estas cosas sólo me pasan en Madrid y lo siento muchísimo", dijo minutos antes de ser trasladado al hospital.

En primera instancia se informó que el músico español presentaba tres fisuras, sin desplazamiento, en el hombro izquierdo.

"Con todo el dolor de mi corazón, me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido. No se imaginan cuánto lo siento", dijo Sabina a los 12 mil asistentes al show.

