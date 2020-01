Jeffry Bastías tras grave accidente automovilístico: "Estoy vivo de milagro"

El ex participante de «MasterChef» publicó un extenso video donde da detalles del accidente que sufrió a fines del año pasado.

El 24 de diciembre del 2019, el ex participante de la cuarta temporada de «MasterChef», Jeffry Bastías sufrió un accidente automovilístico, mientras viajaba con su hermana por Santiago.

Esta información la dio una de las mejores amigas del chef amateur, y también ex participante del espacio culinario, Karen Saavedra quien señaló que Jeffry la "sacó barata" y que el auto "quedó completamente destruido" tras verse involucrado en una colisión múltiple en Américo Vespucio.

Y durante las últimas horas, el profesor de historia, de quien poco se sabia publicó un video a través de redes sociales donde dio detalles del choque.

"Ha sido un terrible, terrible fin de año, como todos saben tuve un accidente y tenia pensando hace unos días, grabar un video, pero cuando estaba grabando, mi sobrina sufrió un accidente y se fracturó un brazo", comenzó diciendo en el extenso registro.

"Fue muy complicado, estoy todo moreteado, tengo el pie destruido, mi hermana está pésimo, lleno de hematomas, pero bueno cosas que pasan", agregó.

"Quería hacer este video para agradecerle a todas las personas que me han dado palabras de ánimo (...) he recibido un cariño enorme, recién estoy viviendo navidad y año nuevo juntos", complementó.

"Estoy feliz, porque no le pasó nada a mi hermana, que es lo principal y no me pasó nada a mi tampoco, más allá de algunos machucones. Estoy vivo de milagro y mi hermana igual. Es fuerte decirlo, pero estuve ahí, al borde de la muerte".

Finalmente el joven de 28 años agradeció sus cercanos y también a sus compañeros en el espacio de cocina que "se han portado un 7".

El video de más de 9 minutos lo acompañó con el siguiente texto. "Si me tengo que parar 20 veces lo voy a hacer... Gracias totales al caballero que me ayudo a sacar a mi hermana del auto si supiera quien es les juro que estaría sentado con el cocinándole...Gracias a los 3 para médicos de la ambulancia y a la paramédico mujer que tenga un hermoso embarazo..... A los hospitales y clínicas y a la gue te que me mando millones de energías positivas", cerró.

