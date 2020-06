JC Rodríguez y su experiencia con el Covid-19: "Estuve diez días bastante botado”

El animador de «Contigo en la mañana» recibió este martes el alta y ahora se prepara para volver a pantalla.

Monserrat Álvarez ya regresó al set de «Contigo en la mañana» de Chilevisión tras superar al Covid-19 y aún se espera el regreso de Julio César Rodríguez quien sigue en cuarentena.

El retorno del periodista al matinal se haría efectivo la próxima semana ya que recién lo dieron de alta este martes, algo que el mismo comunicador se encargó de anunciar.

Y sobre su experiencia con la enfermedad se refirió el ex integrante de TVN en conversación con el diario La Cuarta, donde confesó que estuvo bastante mal por la enfermedad.

"Fue un proceso largo y con distintas facetas. Ahora estoy bien, pero estuve diez días bastante botado", comenzó diciendo.

"Me dio con mucho dolor de cabeza y de cuerpo, con fiebre, sueño y desgano. Estuve como siete u ocho días durmiendo todo el día. Es como el peor día de la influenza, pero amplificado. Lo pasé igual con pura agua y paracetamol", agregó.

Pero según JC, lo peor "fueron cuatro o cinco días que no me acuerdo de nada, solo sé que dormía y que me daban sopa de pollo día por medio (...) Bajé como cinco kilos de una. Recuperé un par, de a poco me voy recuperando", comentó.

A diferencia de otras personas que han tenido la enfermedad y que han perdido el olfato y el gusto, el profesional aseguró que le pasó todo lo contrario ya que se le "agudizaron".

Cabe señalar Rodríguez no fue el único que se contagió en su familia, ya que su hija Julieta también tuvo el Covid-19, pero "fue asintomática total. Ahora ya estamos de alta", cerró.

