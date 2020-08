JC Rodríguez se llenó de críticas tras discusión con abogado del padre de Ámbar

Patricio Olivares se excusó de que no podía hablar del lamentable caso debido a que aún estaban "en diligencias de investigación".

El abadogado del padre de la joven Ámbar, Patricio Olivares, fue contactado por el programa «Contigo en La Mañana» de Chilevisión, donde vivió un tenso momento con Julio César Rodríguez.

El conductor del espacio se molestó con el profesional luego de que señalara que no podía referirse al lamentable caso de la menor que fue encontrada muerta en la casa de su padrastro, Hugo Bustamante, ya que aún estaban "en diligencias de investigación".

Ante esto Rodríguez le consultó a Olivares, sobre de qué podía hablar, a lo que el abogado respondió que de nada, por lo que el comunicador dijo, "lo despedimos entonces, pues amigo. Que estés muy bien, gracias".

El abogado le explicó que su negativa a hablar no era por un tema de disposición, pero Julio César insistió diciendo que, "sí, pero no vamos a estar toda la mañana contigo para que nos digas 'no puedo hablar de eso'. Mejor te despedimos y tú haces lo que tengas que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer", expresó.

Finalmente, Olivares interrumpió al periodista pidiéndole que lo dejara hablar para luego explicarle, nuevamente, que no podía hablar del caso.

"Me dices 'entonces de despedimos'... esa no es la intención, Julio, la intención es darle respuestas. Por favor, sean súper concientes en la etapa que estamos (...) hay diligencias que aún se están realizando y tenemos personas que están en libertad que podrían estar viendo esto", aseveró.

Este hecho ocurrido en el matinal de Chilevisión molestó a los televidentes, quienes en redes sociales tildaron de "mal educado" y "soberbio" a Julio César Rodríguez,

MIRA ACÁ EL MOMENTO:

Se nos cae un ídolo, Julio Cesar Rodriguez se enoja con el abogado del papá de Ámbar porque les comenta que "no puede contar nada" y JC lo "despide" en pantalla.

Se te fueron los humos a la cabeza Julito.#contigoCHV#JusticiaparaAmbar pic.twitter.com/tonaT7vJP0 — Hernán (@hernan_sr) August 12, 2020

