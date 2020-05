Jaime Coloma entregó detalles del regreso a Canal 13 de «Bailando por un sueño»

El ex integrante de «Rojo» ocupará el puesto en el jurado que dejó el argentino Aníbal Pachano.

Ya es un hecho que el estelar «Bailando por un sueño» regresará a la pantalla de Canal 13, con la participación de nuevos concursantes y jurados, bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19.

Y fue uno de los nuevos jueces que entregó detalles del retorno del espacio conducido por Martín Cárcamo, se trata de Jaime Coloma.

Al respecto de las medidas adoptadas por la producción, el ex integrante de «Rojo», indicó que, "es muy divertido porque, probablemente, la gente no se va a dar cuenta de todo lo que está pasando detrás, de que estoy rodeado de 'astronautas' que echan alcohol cada dos minutos, de que limpian con cloro todas las cosas, que los ensayos se hacen a distancia", comenzó diciendo en conversación con el espacio transmitido por Instagram, «Coronavivo».

Luego agregó que lo verán "en un programa de televisión, vestido con corbata, pero detrás de eso hay unos señores forrados enteros, con mascarilla. Es muy disociado en ese punto de vista".

Coloma tomará el lugar dejado por el coreógrafo argentino Aníbal Pachano, y compartirá roles con Francisca García-Huidobro, Raquel Argandoña y Eva Gómez.

Finalmente, el comunicador reveló por qué decidió sumarse al estelar del ex canal católico. "Creo que hoy la televisión va a cumplir un rol que me preocupa, que es por un lado informar, pero que esa información sea sólida y veraz, y por otro lado entretener. Yo espero cumplir con lo que siempre he querido cumplir que es educar, o sea, entregar alguna información adicional respecto a los concursantes", cerró.

PURANOTICIA