J Balvin se contagió de Covid-19 y confesó que “han sido días muy difíciles”

El artista comentó que le ha tocado muy “duro” e hizo un llamado a la gente a cuidars, ya que esto "no es un chiste":.

El cantante colombiano J Balvin reveló mediante un vídeo que se contagió de coronavirus.

La confesión del exitoso artista ocurrió al momento de recibir un galardón en los Premios Juventud.

En dicha instancia comentó que "en este momento estoy apenas saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro".

Tras esto fue enfático en señalar que la enfermedad "no es un chiste".

Finalmente, Balvin llamó a la gente a cuidarse, indicando que "el virus como tal sí existe y es muy peligroso".

PURANOTICIA