Isi Urrejola por la relación de su hermana Fernanda: "Está enamorada de una chiquilla y bacán"

Semanas atrás, la también actriz Fernanda Urrejola presentó a través de redes sociales a su polola Francisca Alegría.

Isidora Urrejola conversó sobre la cuarentena y la nueva relación amorosa de su hermana Fernanda con Jordi Castell en el programa «El Aperitivo».

La actriz comentó que debido a que se le reventó un desagüe en el baño de su casa, se encuentra viviendo el confinamiento en el hogar de su padre, con su marido y su hija.

"Estoy con mi papá no más, mi mamá está en EE.UU. Estoy de dueña de casa, nada de fácil. Lo he pasado bastante bien, al principio me dio tirria, 'qué va a pasar, qué voy a hacer, se me cayeron los proyectos, no tengo trabajo'. A medida que han ido pasando los días, me he ido conociendo, he jugado con la Miel, he cocinado", comentó.

Pero también tuvo palabras para la relación que tiene con su hermana Fernanda, "siempre hemos estado en procesos similares a lo largo de la vida, nos juntamos y sanamos juntas. Tenemos una relación bien honesta con la Feña", aseguró.

Y finalmente, comentó la relación amorosa de Fernanda con Francisca Alegría, a quien presentó semanas atrás en redes sociales, "mi hermana está enamorada de una chiquilla y bacán, hay una mentalidad de repente que coarta la libertad de otro en este país y eso es lo que quizá es medio frustrante", cerró.

PURANOTICIA