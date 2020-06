Ingrid Parra y su salida de La Red: "Me querían bajar el sueldo para llevar a un hombre"

La actriz fue despedida de la señal privada el 2017, pero recién contó la verdad de su salida y acusó de machismo a algunos ejecutivos.

La actriz Ingrid Parra conversó con Hugo Valencia en el programa que el periodista transmite por Instagram Live llamado «Un café con Hugo» donde se refirió a su despido de La Red, donde aseguró que fue víctima del machismo de algunos ejecutivos de la señal.

La artista trabajaba como panelista del programa «Así Somos», hasta que fue desvinculada en enero del 2017 y sobre esto dijo que, "más que me dolió, me piqué, porque antes había otro productor en «Así Somos» y él me dijo que íbamos allegar a un acuerdo por uno meses y que después me iba a subir el sueldo y él se fue... Entonces todo quedó en palabras y llegó otro productor que me quería bajar el sueldo y que quería que hiciera más cosas", comenzó relatando.

En aquellos años Ingrid contó que tomaron la decisión de despedirla luego de que se negaran a aumentarle el sueldo, algo que pidió después de un año en el espacio, pero tras tres años contó la verdad.

"Llegó un punto en donde me dijeron que me querían bajar el sueldo porque querían llevar a un hombre al panel y que estaba cobrando muy caro... Y yo dije 'por qué me quieren bajar el sueldo a mí, me parece que no es lo correcto'. Lo encontraba súper injusto que, por el hecho de ser mujer, me tenían que bajar el sueldo, y me echaron", aseguró.

Parra afirma que es la primera vez que se refiere a su polémica salida, "nunca lo había contado, así como te lo estoy diciendo no... yo creo que al productor nuevo nunca le gusté, no sé, me fui con una sensación pésima, y lo peor es que este mismo productor, después de la reunión (de despido) me dice ´igual te lo esperabai´ y yo me quedé mirándolo y le dije que no, que no me lo esperaba", cerró.

