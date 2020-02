Ingrid Cruz advirtió a quienes "jotean" a su hija en redes sociales

La actriz publicó una imagen junto a su hija Emilia de 13 años y envió un mensaje a los que pretenden seguir a la adolescente.

Una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión chilena es Ingrid Cruz, quien en las últimas horas publicó una foto junto a su hija Emilia, tras un día de peluquería.

"Na que hacer...creció mi guagua. Ya me pasó", escribió la ex integrante de «Pituca sin lucas» y «Juegos de poder».

"Mi chancha, además de ser hermosa por dentro y por fuera, eres mi mejor partner de la vida. Te amo mi Emilia", complementó tiernamente, para luego advertir a los que "jotean" a su hija de 13 años.

"A todos los jotes que le están mandando a mi hija solicitudes, tiene su Instagram privado y no sigue a nadie que no conozca. Así que no insista", advirtió Ingrid a través de Instagram.

Cabe señalar que la imagen publicada por la artista superó los 46 mil "Me Gusta" y recibió mas de 460 comentarios, la mayoría apoyando su mensaje contra los que quieren seguir a la adolescente.

