'Indio' tuvo que ser operado por complicaciones derivadas de su diabetes

El ex integrante de Dinamita Show se encuentra desde este miércoles ingresado en el hospital Barros Luco.

El humorista Mauricio Medina, conocido popularmente como 'Indio', este miércoles fue internado de urgencia en el hospital Barros Luco por complicaciones derivadas de su diabetes.

Incluso, el ex Dinamita Show fue sometido a una cirugía este jueves. "Tuve una descompensación de mi diabetes y se me infectó una herida que tenía en el pie. Estoy tranquilo. No tengo nada grave", explicó a LUN.

Luego desmintió que esté delicado de salud como lo afirmaron en el programa «Me Late» de TV+. "No es cierto. A mí no me gusta salir en el diario por mi salud. Lo que pasó es que los diabéticos debemos cuidar de manera especial nuestros pies. Me hice una herida hace más de seis meses y se me infectó. Ahora el médico está viendo si me puede salvar el dedo chico o me lo tiene que amputar", explicó.

Bajo ese contexto, el comediante admitió que en el último tiempo "no me he cuidado como debía, reconozco que soy bueno para comer y me he desordenado con la alimentación. Con la cuarentena he andado más ansioso y después hay que pegar las consecuencias nomás", agregó.

A pesar de su actual situación, Medina se mantiene de bueno humor ya que "he estado haciendo cosas, trabajando y eso me tiene bien".

Cabe recordar que durante julio, 'Indio' participó en la "Maratón de la Comedia" a beneficio de los humoristas que se han visto perjudicados por la pandemia y, además que filmará una película.

