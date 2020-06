Imperdonable error dejó a Ignacia Allamand fuera de «MasterChef Celebrity»

La actriz no alcanzó a emplatar, lo que significó su salida inmediata del espacio de Canal 13.

Este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo del programa «MasterChef Celebrity» donde se vivió una nueva eliminación.

Para evitar abandonar el espacio, Botota, César Campos, Ignacia Allamand y Natalia Duco tuvieron que prerapar un disum donde la más complicada resultó ser la actriz.

Al olvidar ingredientes importantes como huevos y salsa de soya, esto la perjudicó para el resto del desafío, ya que al final no pudo terminar de emplatar a pesar de que tenía todo listo, lo que significó su salida automática del programa.

"Tenía todo en mi estación, la salsa estaba hecha, todo estaba hecho", dijo Ignacia sobre su plato.

El juez Christopher Carpentier le comentó que su plato era sabroso, pero que no había cumplido con la consigna de la prueba, por lo que dieron por terminada la eliminación.

"Las reglas son claras, el que no llega adelante con la prueba completa, debe abandonar la cocina de «MasterChef» en esta instancia", expresó el chef.

Y muy afectada Allamand explicó, "no sé la verdad, no sé qué me pasó, no estuve consciente del tiempo, la responsabilidad es mía".

Por su parte, Fernanda Fuentes le dijo que, "sabes cocinar, tienes sazón, eres metódica por lo tanto me sorprende para mal. Te veía en una final. Me quedo sin palabras".

Finalmente, los que siguen en competencia son Rocío Marengo, 'Botota', Nacho Pop (Álvaro Reyes), Natalia Duco, César Campos, Marcelo Marocchino y Betsy Camino.

