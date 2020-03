Imitador de Miguel Bosé dejó boquiabierto al jurado de «Yo soy»

Paulo Rojas interpretó la canción «Olvídame tú» del artista español, con la que dejó asombrado a Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme.

Asombro generó entre los televidentes del programa «Yo soy», de CHV, la audición realizada por Paulo Rojas, imitador de Miguel Bosé. Esto, debido al gran parecido que tiene con el artista español, tanto físicamente como en su voz y gestualidad.

El hombre de 44 años dejó boquiabierto a Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme, jurado del espacio busca-talentos, quienes aplaudieron la interpretación del participante.

Paulo Rojas reconoció que no sólo se preocupa de imitar la voz de Miguel Bosé, sino que también replica su look, sus gestos y hasta su acento español, lo que quedó en evidencia luego de cantar «Olvídame tú» del astro español.

Al respecto, Vodanovic indicó que "yo compro este personaje de todas maneras, porque está la identidad, la voz, la sensualidad, la entrega a las mujeres... y esa diversidad, esa dualidad que completa el personaje".

Hernández, en tanto, dijo que "me tienes impresionada. Estás tan empoderado del personaje, me encanta que no te salgas del personaje".

Finalmente Riquelme le señaló que "eso es lo que estamos en buscando en «Yo soy». El problema es que vas a pasar porque tienes tres verdes, y te vamos a empezar a exigir".

(Video: Chilevisión)

