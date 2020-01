Ignacio Lastra regresa a la TV y participará en nuevo estelar de Canal 13

El ex chico reality vuelve a pantalla tras el grave accidente vehicular que sufrió el 2017.

Tras el anuncio de la salida de Martín Cárcamo de «Bienvenidos» para conducir un estelar de baile llamado «Bailando por un sueño», Canal 13 ya trabaja en la conformación de los participantes.

Y ya hay otro confirmado, se trata del ex chico reality Ignacio Lastra, quien sufrió un grave accidente vehicular el 2017, que lo tuvo al borde de la muerte y lo dejó con el 80 por ciento de su cuerpo quemado.

"Es un gran reto ponerme en un programa con tanta cobertura obviamente por mi imagen, porque a pesar de verme fuerte siempre es un desafío el día a día", comenzó diciendo según recoge La Cuarta.

"Antes del accidente no me habría metido a un programa de baile, nunca he sido bueno. Ahora me gustan los objetivos casi imposibles, porque estoy casi todos los días en desafíos grandes", agregó.

El joven, por ingresar al estelar pospuso varios proyectos laborales y también asuntos físicos como terapia y operaciones.

Para estar en las mejores condiciones al inicio del espacio, Lastra reveló que, "traté de contactar a algunas bailarinas, pero no resultó. Eso sí, comencé a trotar y a hacer mucho cardio, porque sé la carga física que tiene el baile".

Sobre los bailes, lo que más le complican son la salsa y el merengue, pero "podría defenderme con algo de onda disco".

Cabe señalar que la idea del programa es que los distintos famosos, acompañados por bailarines y coaches representen a personas u organizaciones por lo que el dinero obtenido será donado.

En el caso de Ignacio, bailará por el beneficio de la tercera edad, aunque no está decidido completamente, "no está definido ciento por ciento la institución, pero estamos trabajando en algo relacionado con los abuelitos. Siempre he escuchado en todos lados que las personas van a ayudarlos, pero más allá de que les da pena su situación, no hacen nada al respecto", cerró.

Recordar que días antes, la señal del grupo Luksic confirmó la presencia en el estelar de la modelo Gala Caldirola, esposa del futbolista Mauricio Isla, el actor Eyal Meyer, la comediante Belén Mora y el comunicador Felipe Vidal.

